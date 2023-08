Il presidente Neri: "Viali? Siamo sulla strada buona"

ll presidente dell’Ascoli Carlo Neri ha parlato ai microfoni di Tuttob.com analizzando la situazione della squadra bianconera in vista dei primi impegni ufficiali e commentando la sua nomina a vicepresidente della Lega Serie B. "Questo incarico - ha dichiarato - ha rappresenta l’augurio, ma è una certezza, è che rappresenterà un ulteriore contributo positivo alla vincente governance della Lega B ed un valido e coerente supporto all’efficace presidenza Balata. Prime impressioni dell’Ascoli di Viali? La sensazione è che siamo sulla strada buona. La squadra sta recependo in fretta le nuove metodologie di lavoro e le idee di mister Viali. Unica nota negativa, il grave infortunio occorso a Tavcar, già operato dal professor Giuliano Cerulli. Dobbiamo e vogliamo dare visibilità ai giovani, non solo a parole. Dobbiamo partecipare convinti allo sforzo di mettere in vetrina i nostri giovani talenti italiani. Tutto il sistema ne gioverà. Campagna abbonamenti? ‘Finchè morte non ci separi’ è slogan forte e azzeccato. I tifosi stanno rispondendo molto bene".