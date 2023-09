Il progetto Massi ha riportato l’entusiasmo: "La Samb stava perdendo intere generazioni"

"Ho sempre detto che abbiamo un bello stadio ma se pieno. Sono contento che la piazza abbia recepito questa voglia di Samb". E’ impressionato Vittorio Massi dalla risposta della città dagli oltre 6mila spettatori che hanno riempito domenica scorsa il Riviera delle Palme Negli ultimi anni la passione che da sempre contraddistingue la città per la Samb stava scemando, l’obiettivo era farla rinascere e Massi questo è già riuscito a farlo… "Qualcuno mi dice che ora va tutto bene, in seguito i problemi non mancheranno, ma fare bene ti stimola a fare ancora meglio. La Samb stava perdendo generazioni, le abbiamo recuperate in un mese, oggi senti i ragazzi che già preparano la trasferta di Avezzano, ragazzi giovani, neopatentati. Questo ti fa piacere, sta a noi mantenerle e non deluderle. Il mio obiettivo era vedere lo stadio pieno, quello spettacolo sugli spalti domenica ti riempiva di gioia. Bella la gara, pubblico stupendo, coppie, amici, bambini, c’era tutto". C’è stato anche il risultato. La Samb è in testa alla classifica insieme al Campobasso. "Un bell’inizio ma ne eravamo consapevoli perché la squadra è stata allestita dal nostro ds De Angelis in modo perfetto, ha scelto gli uomini giusti, il giusto mix tra esperienza e giovani. Certo dovranno venir fuori anche i valori delle altre squadre. Già domenica contro l’Avezzano sarà una bella sfida. A differenza del passato campionato sto vedendo un ottimo calcio. Sarà un bel campionato, difficile, ci sarà il momento in cui faremo una gara sbagliata, ma ho visto grande professionalità in mister Lauro, sa di avere ottimi giocatori, vedo che non ha uno schema fisso, studia la gara, non sei una squadra scontata. Sicuramente accadrà che qualcosa non vada ma io non interverrò, ci sono gli addetti per questo. Non sarò un presidente allenatore".

L’unica nota stonata resta il prato del Riviera?

"Con il sindaco c’è collaborazione, con l’intervento di questa nuova ditta dovremo avere un prato di nuovo verde rialzando il sintetico".

Poi occorrerà un nuovo intervento a fine campionato?

"No, recuperato il sintetico con le macchine adatte avremo subito un buon campo".

Ma Massi ha anche altri progetti per lo stadio?

"Il sindaco ci ha fatto presente le prescrizioni fornite dal presidente federale Gabriele Gravina e noi le adotteremo per poter accogliere la Nazionale. Il sindaco si è speso tanto per questo e noi faremo del nostro meglio. Servono interventi sul parcheggio, sugli spogliatoi, sulle tribune. Il nostro stadio può diventare centrale in Italia".

I tempi? L’investimento?

"Circa 10 milioni di euro, pensiamo a uno stadio che viva 365 giorni l’anno".

Con Luigi Rapullino, ceo di Sideralba, main sponsor della Samb ma anche proprietario dell’area adiacente (l’area Brancadoro) allo stadio, ne ha parlato?

"Sono due situazioni diverse, io non sono proprietario dello stadio, deve esserci l’Amministrazione che creda nel progetto, dall’altra parte c’è un privato e credo che un polo simile sia ben accetto. Abbiamo parlato, lui ha delle idee per la sua area ma sarà un connubio bellissimo e di grande crescita per la città. Un’occasione che la città non può non sfruttare".

Riaperta la campagna abbonamenti, cosa si aspetta?

"L’abbiamo riaperta perché ce lo hanno chiesto i tifosi. Quota 4mila? Sarà difficile ma ci proviamo".

Sabrina Vinciguerra