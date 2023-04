Il risultato di Pisa-Bari è stato omologato: 2-1 per i pugliesi

Il risultato di Pisa-Bari, match disputato domenica pomeriggio all’Arena Garibaldi e terminato per 2-1 in favore dei biancorossi, è stato omologato dalla Lega di serie B. Il finale del confronto era finito sub iudice a seguito del solare tocco della sfera dell’arbitro Colombo nell’azione barese che poi aveva portato al rigore concesso per fallo di mano in area di Caracciolo e trasformato da Antenucci. Dopo la scelta del club di non avanzare alcun ricorso si è provveduto ad omologare la vittoria del Bari. Nella giornata di giovedì il consiglio direttivo di Lega inoltre ha provveduto ad approvare importanti progetti di pianificazione strategica e aziendale. In occasione della stessa seduta è stato affrontato il discorso riguardante la nota vicenda Reggina, in relazione alla quale il consiglio ha ribadito l’assoluta priorità di salvaguardare la competizione sportiva, il cui regolare svolgimento va preservato da ogni genere di alterazione.