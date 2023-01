Il ritorno di Ranieri al Cagliari: atteso un bagno di folla

Il Cagliari vuole tornare ad essere protagonista nelle zone alte della classifica e per farlo ha intenzione di mettere a segno una serie di operazioni volte a favorire l’arrivo di nomi altisonanti per la cadetteria. Oltre al più che probabile ritorno di Nainggolan che sta risolvendo il suo rapporto con l’Anversa, gli isolani hanno messo nel mirino il portiere Sirigu (Napoli) e l’attaccante Gabbiadini (Samp). In uscita il Valencia è pronto ad assestare il colpo per acquisire Nandez. Lasceranno i colori rossoblù anche Millico, Pereiro, Viola e Pavoletti. Oggi è la giornata del grande ritorno del tecnico Ranieri. Stamattina si prevede un bagno di folla per il suo arrivo in aeroporto. Seguirà la presentazione ufficiale e il primo allenamento ad Asseminello. Il Brescia ha puntato il giovane Pierozzi, promettente terzino destro che arriverebbe in prestito dalla Fiorentina. Il Perugia invece pensa a Cortinovis per rinforzare il centrocampo. Il giocatore potrebbe terminare in anticipo la sua esperienza a Verona per poi essere girato dall’Atalanta.