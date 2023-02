Il saluto amaro di Bidaoui: "Sarei rimasto"

Un addio amaro per Soufiane Bidaoui. Nella giornata di ieri l’attaccante marocchino, autentico protagonista con l’Ascoli della salvezza di due anni fa e del piazzamento playoff dell’ultima stagione, ha ringraziato amici e tifosi bianconeri non nascondendo un velo di tristezza per gli ultimi mesi che lo hanno visto finire ai margini dell’attuale organico. Il giocatore si è detto dispiaciuto di essere stato costretto a lasciare il capoluogo piceno, piazza in cui ha ammesso: "sarei rimasto". Non è mancata anche una lieve vena polemica sul trattamento "senza rispetto" ricevuto da parte del club. L’esterno offensivo infatti negli ultimi mesi era stato messo fuori rosa dopo un momento non particolarmente esaltante di rendimento. Ora Bidaoui ha voltato pagina ed è già pronto per ripartire andando a vestire la casacca del Frosinone, attuale capolista del campionato cadetto. Le sue giocate e i suoi gol potrebbero contribuire ad alimentare la voglia del club ciociaro di centrare il ritorno in serie A. Il Picchio dopo averlo salutato ha accolto l’arrivo di Marsura, giocatore simile per caratteristiche, che avrà il difficile compito di non farlo rimpiangere con prestazioni esaltanti, se non migliori delle sue. L’ex giocatore del Modena avrà subito l’occasione di presentarsi come si deve nel corso della delicata sfida di Cittadella. La formazione di Gorini affronterà l’Ascoli dopo il pareggio ottenuto nel derby contro il Venezia (1-1). Il nuovo anno e il girone di ritorno dei veneti, chiamati a risalire la classifica, si è aperto nel migliore dei modi con 5 punti ottenuti nelle ultime 3 gare disputate. Lontano dalle mura amiche, prima del pari strappato in laguna, i granata si erano mostrati capaci di mettere ko il Pisa (1-2).

Nell’ultimo incontro giocato al Tombolato invece i padroni di casa sono stati abili nel riuscire a frenare le ambizioni della corazzata Cagliari (0-0) con una prestazione gagliarda e tosta in pieno stile Cittadella. Proprio il confronto d’andata con i bianconeri (0-0) offrì un match senza esclusioni di colpi: in campo e fuori. Ripetuto il botta e risposta che seguì nelle dichiarazioni post gara tra i due club. Nel frattempo la Lega B ha annunciato la partnership stretta con StarCasinò Sport per la seconda parte dell’attuale stagione. Il noto portale diventerà ‘official var partner’ della cadetteria confermando l’interesse manifestato dalle importanti realtà internazionali nei confronti della torneo cadetto.

mas.mar.