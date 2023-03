Il Sudtirol sorprende, Bisoli: "Resta da scrivere il finale"

Il terzo piazzamento del Sudtirol ormai non è più una sorpresa. Gli altoatesini con l’arrivo di Bisoli sono diventati la vera outsider nella lotta per la promozione. Sognare l’incredibile colpaccio non è vietato. "Quando sono arrivato con grande umiltà ho detto ora facciamo vedere chi siamo – spiega il tecnico –. E così è stato. Piano piano abbiamo costruito questa bella favola. Ora resta da scrivere il finale. È questa la cosa bella della vita e del calcio: sorprendere tutti. Finalmente a Bolzano si respira calcio vero. Ce lo meritiamo noi, se lo merita la squadra e soprattutto se lo meritano i tifosi. Playoff? Giocheremo le prossime partite per arrivarci nelle migliori condizioni. Il Sudtirol al suo primo campionato in B è capitato in uno dei tornei più difficili degli ultimi sette, otto anni. Alcune squadre sono convinte che senza il blasone non si va da nessuna parte, ma se fosse così la favola di questa non esisterebbe".