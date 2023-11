Il tecnico: "Bene così, ho visto tanto cuore"

Mister Fabrizio Castori si prende il punto e guarda avanti. Consapevole delle difficoltà, anche psicologiche, di una squadra che arrivava da tre sconfitte consecutive, che ha cambiato tecnico e che oggi era seguita da ben 800 supporters bianconeri, ha apprezzato l’impegno dei suoi e la voglia di provare a vincere la sfida fino alla fine.

Possiamo comunque dire: buona la prima?

"Essendo la mia prima partita c’era il punto interrogativo della tenuta, non avevo dei riferimenti considerando anche i nazionali che non si sono allenati con noi. Abbiamo fatto una buona gara, i ragazzi hanno giocato con grande impegno e determinazione. Abbiamo fatto un gol bellissimo, sulla loro rete purtroppo abbiamo commesso un errore che ci è costato il gol del pareggio".

Squadra grintosa che non si è mai disunita e che alla fine poteva anche vincere?

"Vero. C’è stato comunque grande equilibrio e nonostante questo, alla fine l’occasionissima per vincere l’abbiamo avuta noi. Sono contento per come la squadra si è espressa, ho visto tanto cuore. Il tempo gioca a nostro favore sia per trovare la condizione che l’affiatamento. La Reggiana è una squadra forte, l’avevo già vista quattro volte in questo inizio di stagione. Siamo stati bravi noi a limitarli, loro hanno grande qualità e possono ambire a posizioni superiori di classifica. Usciamo da qui anche con l’amaro in bocca".

Mancano 5 giornate alla fine del girone di andata: i valori nella lotta per non retrocedere sono ormai definiti?

"Non ci sono verità ancora, questo è un campionato difficile e molto equilibrato, non ci sono mai risultati scontati. Il calciomercato di gennaio poi potrà cambiare le squadre nel girone di ritorno. Noi dobbiamo avere solo pazienza e lavorare duramente".

Soddisfatto anche il difensore Eric Botteghin tornato in campo dopo l’infortunio: "Non vedevo l’ora di tornare a giocare – ha ammesso – ho lavorato tanto sono contento di essere tornato. Alla fine, abbiamo avuto l’occasione per vincere ma sono soddisfatto del pareggio. Loro sono molto forti quindi va bene così e ripartiamo da questo punto. Con mister Castori ci siamo trovati subito bene, abbiamo avuto due settimane di lavoro e secondo me fisicamente stiamo bene anche se possiamo ancora migliorare. Quando cambia il mister cambia modo di pensare e giocare e adesso tocca a noi uscire da questa situazione. Un punto in trasferta va bene continuiamo su questa strada con mentalità, determinazione e grinta. Voglio ringraziare i tantissimi tifosi che ci hanno seguito. Sono ormai abituato a questa meravigliosa tifoseria che però ogni volta mi sorprende".

Valerio Rosa