Il tecnico Gorini: "Mi aspetto una gara tirata"

Silenzio tombale in casa Ascoli e bocche stracucite alla vigilia della sfida che potrebbe decidere il futuro di Bucchi sulla panchina bianconera. A parlare invece è stato Edoardo Gorini, tecnico del Cittadella, che nel match odierno proverà a condurre i suoi verso quel successo che consentirebbe di scavalcare in classifica proprio il Picchio. I nomi inseriti nella lista dei convocati dei granata sono stati 23: non ci saranno i tre ex Felicioli, Danzi e Baldini.

"Dovremo essere bravi restando concentrati solo sulla partita – ha commentato l’allenatore dei veneti –, cercheremo di vincerla. Entrambe le squadre sono in una situazione difficile di classifica, sappiamo che è una sfida importante con una posta in palio alta. Mi aspetto una gara tirata e tesa che si deciderà sugli episodi. Ogni duello farà la differenza. Nel girone di ritorno la cosa principale diventa il risultato, anche a scapito del gioco. In attacco rientra Magrassi ed avremo un’arma in più. Anche Ambrosino è arrivato con molta voglia di fare ed apprendere, sta crescendo. Sono felice di poter scegliere tra tanti giocatori. Con Asencio ci devo parlare, in settimana doveva nascere la figlia ma poi non è ancora successo".

"Si è allenato – continua – a singhiozzo perché è dovuto andare a Benevento. È comunque a disposizione e negli ultimi due giorni ha lavorato in gruppo. Finalmente il mercato è finito. Sono contento di ciò che è stato fatto, sono arrivati elementi pronti a dar battaglia per ottenere la salvezza".

"La continuità di risultati – dice ancora mister Gorini – è importante ma ora bisogna metter dentro qualche vittoria. La situazione di classifica ci impone questo. Oseremo di più cercando maggiormente il gol".

Al termine della sfida d’andata furono svariate le polemiche che seguirono al confronto disputato in campo.

Negli ultimi giorni il Cittadella ha dovuto fare i conti anche con il caso Visentin e con il giocatore che dopo essere stato condannato a sei anni per violenze sessuali è stato escluso dal club.

"Le polemiche dell’andata sono dinamiche a caldo – ha spiegato ancora il tecnico de Cittadella –. Magari si dicono delle cose andando oltre, forse sbagliando, ma poi finiscono lì. È chiaro che poi i social enfatizzano un po’ tutto quello che viene detto e poi ci sono degli strascichi che vanno avanti".

"Su Visentin – conclude il mister – sono d’accordo con la posizione della società. Non posso dire oltre sulla vicenda e non intendo giudicare nessuno fino a quando non ci sarà una sentenza definitiva, di certo è una cosa brutta".

mas.mar.