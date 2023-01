Il tecnico Gorini: "Può succedere di tutto in questo campionato"

Il prossimo avversario sulla strada dell’Ascoli sarà il Cittadella guidato da Gorini. Nell’ultimo turno disputato i veneti sono usciti dalla trasferta di Venezia con un punto. "Abbiamo raccolto un punto meritato – ha commentato il tecnico granata -. La gara con l’Ascoli sarà una partita normale, come tutte le altre, in cui conteranno solo i tre punti e proveremo ad ottenerli, preparandoci al meglio. Sono tante le squadre coinvolte per non retrocedere e c’è anche l’Ascoli, i punti ora diventano sempre più pesanti. In casa facciamo più fatica che in trasferta. Ogni giornata ci sono dei risultati a sorpresa, può succedere di tutto in questo campionato. Su Asencio la settimana scorsa c’era la voce dell’interessamento dell’Ascoli che poi è svanito perché hanno preso Forte. È andato in panchina per la seconda gara di fila perché nelle ultime settimane ha avuto una fascite plantare e si è allenato solamente due giorni. Il mercato mentre si gioca è devastante".