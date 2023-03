Il tecnico Novakovich: "Con l’Ascoli dovremo dare battaglia"

Il confronto che andrà in scena al Del Duca sarà un appuntamento fondamentale anche per il Venezia di Vanoli che nell’ultima uscita ha impattato 1-1 nello scontro diretto con il Brescia. A parlare del momento dei lagunari è stato lo statunitense Novakovich. "Ci mancava poco al nostro obiettivo che era vincere contro il Brescia – ha commentato l’attaccante -. Alla fine mi è mancata solo un po’ di fortuna. Ma credo che con il mio lavoro e con il lavoro di tutti, dobbiamo solo credere in noi stessi. Questa stagione non è andata come avevamo pensato. Stiamo affrontando tante difficoltà, però il lavoro c’è e credo che alla fine i risultati arriveranno. Giochiamo abbastanza bene ma ci manca qualcosa, ed è questo che dobbiamo tirare fuori. L’Ascoli è una squadra forte, dovremo battagliare e far capire che vogliamo salvarci. Abbiamo questa responsabilità. Cercheremo di fare questo step in avanti: è questa l’unica strada. Sono sicuro che ci salveremo, abbiamo le qualità".