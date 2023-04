Il tifo non tradisce mai, che numeri In tanti per l’Ascoli anche allo Stirpe

Ascoli, un tifo da promozione. I supporters del Picchio sono al secondo posto nella speciale classifica delle tifoserie di B. Nella graduatoria stilata sulla base dei numeri di presenze fatti registrare nelle partite disputate in casa i tifosi ascolani risultano essere dietro soltanto al Frosinone. Nelle 16 partite finora andate in scena al Del Duca il popolo bianconero è riuscito a raggiungere complessivamente le 115.607 unità. Una media a partita di 7.225 spettatori che rapportata ad una popolazione di 45.516 abitanti ha permesso di raggiungere un’incidenza del 15,84%. Un lievissimo punteggio percentuale in più rispetto al Cittadella dove i numeri ottenuti ad oggi (nei 15 incontri casalinghi) parlano di 47.432 presenze, una media di 3.156 a gara, ma con un incidenza del 15,81% in considerazione dei 19.956 abitanti. Nessuna possibilità di confronto con una piazza come quella di Frosinone che anche dal punto di vista della partecipazione allo stadio sta ottenendo numeri da capogiro, esattamente come avviene di pari passo dell’andamento del campionato. Qui i ciociari in 15 incontri tra le mura amiche hanno raggiunto la bellezza di 159.602 spettatori che permettono di avere una media 10.640 e un’incidenza del 24,51% a fronte di una popolazione addirittura inferiore a quella ascolana (43.417). Una percentuale che ha permesso al Picchio di mettere alle spalle piazze importanti come Benevento (123.201 spettatori – 8.213 media spettatori - 57.643 abitanti - incidenza del 14,25%), Cagliari (210.763 – 13.173 - 148.117 - 8,89%), Bari (397.007 – 24.813 – 364.186 - 6,81%), Reggina (171.707 – 11,447 – 230.766 - 4,96%), Parma (166.113 – 10.382 – 240.907 - 4,31%), Genoa (399.063 – 24.941 – 611.901 – 4,08%) e Palermo (291.589 – 19.493 – 745.368 – 3,38%).

Il calore e la passione del popolo bianconero proverà a farsi sentire forte e chiaro anche nel catino bollente Stirpe dove sono attesi tra gli 11 e i 12mila spettatori. Lunedì di Pasquetta (avvio alle 15) saranno in tanti a seguire l’Ascoli in uno dei campi storicamente più complicati di sempre. Sono già in molti che insieme a famiglia ed amici stanno organizzando la classica gita fuori porta di Pasqua unendo la visita di alcuni luoghi caratteristici alla classica meta calcistica che stavolta avrà come inevitabile destinazione Frosinone. In campo anche ieri la squadra al Picchio Village ha proseguito la preparazione in vista del difficilissimo scontro in casa della capolista. Il tecnico Breda nelle prossime sedute programmate sarà chiamato a sciogliere il dubbio legato al ballottaggio tra Quaranta e Tavcar per affiancare Botteghin al centro della difesa. Oggi il gruppo tornerà in campo al pomeriggio per un’altra seduta a porte chiuse allo stadio.

Massimiliano Mariotti