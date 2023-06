Il Venezia blinda il suo gioiello Pohjanpalo. Dopo aver chiuso al secondo posto con 19 reti (alle spalle di Lapadula, capace di siglarne 21) nella corsa per il titolo di capocannoniere, l’attaccante finlandese proverà a confermarsi tra i protagonisti della prossima B con la formazione veneta di Vanoli. Il club lagunare eserciterà l’opzione per il prolungamento fino al 2027 del vincolo contrattuale che sarebbe terminato il 30 giugno 2025. Rivoluzione in casa Parma, invece, dove la società dovrà dire addio a vari degli attuali nomi di spessore presenti in rosa. Partirà sicuramente Vazquez, talento cristallino dei ducali. A fine mese il suo vincolo terminerà, dato che non scatterà l’opzione prevista in caso di promozione in massima serie. A lui si aggiungeranno Bernabé e Benedyczak. Entrambi hanno intenzione di chiedere la cessione nonostante altri 2 anni di contratto. Ci sono poi varie richieste anche per Sohm che nel corso delle prossime settimane potrebbe finire tra i partenti.