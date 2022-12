Iliev, l’addio ora sembra a un passo È pronto a tornare in Bulgaria

Il richiamo della madre patria. Chissà se Atanas Iliev stavolta si farà convincere dall’aria di casa. L’Ascoli è in trattativa con un club bulgaro di massima serie per trovare un accordo che consentirà al centravanti di lasciare le cento torri. Il direttore sportivo Marco Valentini proprio in questi giorni, oltre a sondare il terreno per i nuovi potenziali arrivi, sta lavorando sulle 4-5 uscite da operare e quello del 27enne era un profilo finito fuori dal progetto tecnico del club già nello scorso agosto. Nel mercato estivo non si riuscì a trovare una soluzione per la sua partenza, ma la prima parte di settembre sembrò poter offrire altre vie percorribili nel mercato estero.

Una sembrava essere stata trovata con i greci del Pas Giannina. Sistemazione però non in grado di convincere appieno Iliev, legato all’Ascoli con un vincolo fino al prossimo 30 giugno 2023. Contratto in realtà capace di prevedere tutt’ora un’opzione per il rinnovo di un ulteriore anno. Ipotesi che chiaramente oggi le parti non sono più intenzionate ad esercitare. La sua ultima presenza ufficiale con il Picchio resta quello scampolo finale nel match vinto in casa contro la Ternana per 4-1 all’ultima giornata del campionato scorso. Serata che regalò all’Ascoli il sesto posto nel successivo turno preliminare playoff poi amaramente perso con il Benevento (0-1, gol decisivo di Lapadula) sotto gli occhi increduli dei quasi 11mila spettatori.

Qualche amichevole estiva e poi le valutazioni effettuate dai vertici bianconeri lo hanno visto finire out. Esattamente come Fabbrini. Nel passato torneo l’attaccante bulgaro collezionò la bellezza di 30 presenze. Un buon numero di occasioni arricchito ulteriormente dal fatto che in ben 11 incontri l’allora tecnico Sottil lo schierò addirittura dal primo minuto nel consueto tandem d’attacco.

Il misero bottino di 2 reti (Lecce e Cosenza) e un assist (nel gol di Bidaoui a Frosinone), unitamente ad una serie interminabile di prestazioni insufficienti o comunque poco convincenti alla fine non gli hanno lasciato scampo. Il gol con la nazionale bulgara inflitta ai danni dell’Italia campione d’Europa di Mancini nel settembre 2021, oltre a complicare il percorso degli azzurri verso le qualificazioni ai mondiali, di fatto fu un vero fuoco di paglia.

L’impatto col campionato nazionale non è stato superato e probabilmente anche uno stile di vita differente a quello a cui era abituato non hanno agevolato il giocatore ad integrarsi al meglio lontano dal suo nido. Oggi così dopo la breve esperienza italiana in cadetteria il giocatore potrebbe tornare a giocare nel suo campionato bulgaro. Le intenzioni del Picchio sono di risolverla prima possibile. Nelle prossime ore sono attese novità in merito.

Massimiliano Mariotti