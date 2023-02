In casa Samb tira aria di smobilitazione

Chissà se nei borsoni fatti da Prophedi Boti e Filippo Berti per lasciare San Benedetto c’erano anche le scarpe sottrattegli un paio di settimane. Certamente, come molti dei ragazzi della rosa rossoblù, Boti e Berti si sono trovati in difficoltà per il ritardo nei rimborsi che tutta la squadra attende da Roberto Renzi. Nei giorni scorsi, la squadra aveva ricorso a collette interne e certamente la situazione era complicata per uno come Boti, che aveva anche qualche difficoltà con la lingua, essendo olandese. Ieri, nell’ultimo giorno di mercato, Boti è tornato al Genoa, mentre due giorni fa Berti era tornato a Siena. La Samb perde quindi due elementi under proprio in un momento difficile, tanto più che i due hanno giocato nell’ultime due partite. Berti non ha brillato contro il Chieti, quando ha procurato il rigore con un’uscita poco felice (in quell’occasione, forse Conson non avrebbe dovuto dar seguito alla chiamata della palla da parte dell’ex rossoblù, e anzi avrebbe fatto meglio a spazzarla). Boti, invece, nonostante le difficoltà di comunicazione, ha trovato spazio come terzino ed è sceso in campo anche nell’ultima sconfitta con il Notaresco. Con l’addio di Berti, poi, la Samb resta con due portieri, a meno che non arrivi uno svincolato. Dei due, Guerrieri è infortunato, e il suo problema è di tale entità che ne avrà ancora per un mese e mezzo. Di conseguenza, al momento la Samb ha solo un portiere in rosa, il neo arrivato Gianluca Mazzi, ventenne proveniente dalla Correggese. È restato invece Viscardi, che sembrava dovesse tornare al Benevento anche a causa dei noti problemi societari della società rivierasca.

Dunque, la rosa si impoverisce di altri due elementi, e le loro assenze peseranno in una squadra in profonda crisi e già priva di Chinellato e Conson per la prossima partita con il Nuova Florida. La Samb, ormai in piena lotta per non finire nei play out, affronterà i laziali in uno scontro salvezza che sarà l’ultimo match abbordabile di un filetto che, facile sulla carta, ha visto la squadra naufragare con tre sconfitte nelle ultime quattro partite. Dopo la vittoria con il Montegiorgio, infatti, la Samb ha perso con squadre di basso e medio cabotaggio come Cynthialbalonga, Chieti e Notaresco (mai, in questa stagione, i rossoblù avevano perso tre gare di fila). Affrontato il Nuova Florida, che sopravanza la Samb di due punti, i rossoblù andranno poi a Pineto per giocarsela contro la prima della classe. Poi al Riviera delle Palme arriverà il Tolentino ultimo in classifica e quindi la squadra di Manoni andrà a Roma, per affrontare il Trastevere terzo in graduatoria. I primi di marzo, infine, la Samb giocherà con il Porto D’Ascoli di Vittorio Massi. Si profila così un mese fondamentale per capire se la squadra ha la forza per mettere in sicurezza il campionato o se finirà davvero a giocarsi la salvezza nelle ultime gare.

Pierluigi Capriotti