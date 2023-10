In difesa avanti con Bellusci e Quaranta

Squadra subito al lavoro in vista del delicatissimo impegno di sabato prossimo contro il Parma (avvio alle 16.15). Ieri pomeriggio gli uomini di Viali hanno ripreso la preparazione al Picchio Village con un circuito tecnico poi seguito da alcuni esercizi incentrati su possesso palla, lavoro fisico, partitella a tema e partita a tutto campo. Alla ripresa dei lavori tecnico e staff hanno valutato la situazione degli elementi momentaneamente appiedati in infermeria. Qui ci sarà ancora da attendere per il recupero del capitano e leader difensivo Botteghin. Il brasiliano, alle prese con una lesione al collaterale di media entità, potrebbe tornare in gruppo non prima dell’inizio di novembre. Esattamente dopo che l’Ascoli avrà già affrontato almeno gli incontri con Parma e Bari. Nel frattempo si incrociano le dita per Bogdan, il cui rientro invece è atteso per la fine di ottobre. Naturalmente poi il centrale croato dovrà lavorare per ritrovare la giusta condizione e tornare utile alla causa. Ancora lungo infine il percorso che riguarda l’altro difensore Tavcar. Nel frattempo l’allenatore milanese potrà contare sul duo Bellusci-Quaranta che a Lecco si è mostrato decisamente affidabile. Contro gli attaccanti della formazione di Pecchia entrambi però dovranno disputare una prestazione ai limiti della perfezione. Alzare la muraglia davanti a Viviano aumenterà le possibilità di portare a casa un eventuale altro risultato positivo.

Oggi il gruppo tornerà a lavorare con un doppio allenamento. La seduta prevista al mattino, con inizio programmato alle 10, vedrà la visita degli alunni dell’Isc Don Giussani di Monticelli per il progetto ‘Scuole al Picchio Village’. Al pomeriggio poi i bianconeri si ritroveranno nuovamente in campo alle 15. Nessuno squalificato per l’Ascoli nella lista diramata dal Giudice sportivo che ha deciso di fermare un turno Capuano, Labojko (entrambi della Ternana) e Zampano (Venezia). Anche i ducali ieri hanno ripreso a lavorare al Mutti Training Center in vista della prossima trasferta che li vedrà impegnati al Del Duca. I gialloblù hanno sostenuto un lavoro atletico, un’esercitazione tattica generale e un lavoro in pressing. Tutto è stato poi seguito da un mini torneo con squadre composte da 6 elementi ciascuna. A destare qualche preoccupazione in casa Parma nelle ultime ore è stata la distanza tra le parti nella trattativa portata avanti dal club per il rinnovo contrattuale del difensore Delprato.