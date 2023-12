Inaugurato il Samb Store: "Un regalo a città e tifosi"

"Esposito? Non nascondo che si tratta di un calciatore che mi è sempre piaciuto, è inarrestabile". La stima del patron Vittorio Massi nei confronti del fantasista di San Martino in Pensilis è evidente da quanto dichiarato, ieri, in occasione dell’inaugurazione del Temporary Store della Samb, in via Fiscaletti. Ma la Samb dovrà attendere poiché l’arrivo dell’ex rossoblù è legato alle resistenze del Termoli che non vuole mollarlo prima della gara di domenica prossima contro la Matese. Allo stesso modo la Samb dovrà armarsi di pazienza per vedere in riviera il 25enne, esterno d’attacco, Luca Senigagliesi, in attesa di raggiungere la risoluzione del contratto che lo lega alla Recanatese fino a giugno. Si accelera, invece, sul centrocampista gambiano, classe 2005, Moussa Touré, che già da tempo si allena con la Samb e che, potrebbe, infine, scendere in campo già domenica. La società, ieri, ha provveduto ad ultimare le pratiche per il tesseramento ma l’ostacolo all’ok definitivo potrebbe risiedere nei tempi. Oggi, infatti, è un giorno di festa e non è detto che dalla Federazione possa arrivare il nulla osta. Ci sono le operazioni di mercato e c’è il prossimo turno di campionato che incombe con la Samb che deve buttarsi alle spalle la sconfitta, la prima della stagione, con il Campobasso e tornare a vincere. Domenica, al Riviera, la sfida sarà con l’Atletico Ascoli. A parlare per conto della squadra, ieri, il difensore Luca Sbardella. "Abbiamo analizzato la partita – ha detto il calciatore in riferimento alla sconfitta con il Campobasso -, c’è rabbia per una sconfitta che non rispecchia quello che è stato l’andamento della partita, ma ripartiamo come sempre e guardiamo alla prossima gara. Sarà una partita importante perché giochiamo in casa e dobbiamo riprendere il percorso positivo interrotto domenica a Campobasso, è una partita che può dare ulteriore continuità al nostro percorso". Il Campobasso, quindi, sarà l’antagonista della Samb in questa stagione? "Noi guardiamo in casa nostra, il campionato è lungo, non è semplice, ci sono diverse squadre in lizza per la vittoria finale, noi siamo davanti a tutti e l’obiettivo è continuare a rimanerci fino alla fine". Una delegazione della squadra (dal capitano Sirri a Danilo Alessandro, a Battista e Pagliari), ieri, dopo l’allenamento ha affiancato il patron Massi e il consulente Massimiliano Fanesi nell’inaugurazione del Samb Store in centro. Erano presenti anche il consigliere regionale Andrea Assenti, l’assessore allo sport Cinzia Campanelli, il presidente del consiglio comunale Eldo Fanini. Al taglio del nastro il presidente ed il sindaco Antonio Spazzafumo al quale la Samb ha dedicato la maglia numero 10. "Abbiamo voluto – ha detto il presidente – fare un regalo alla città e ai tifosi che da tempo ci chiedevano di aprire uno Store".

s. v.