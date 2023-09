Inclusione e coesione: la Lega B aderisce al progetto BeActive

La Lega B aderisce al progetto BeActive, organizzato dalla Commissione Europea in 40 paesi e giunto alla nona edizione, per promuovere a tutti i livelli il beneficio della pratica sportiva nel segno di inclusione, partecipazione, coesione sociale e innovazione. In tutti i campi della B, in occasione del sesto e del settimo turno, verranno esposti il logo del progetto e i siti web dove sarà possibile aderire e partecipare ai tanti eventi sportivi programmati dal 23 settembre al 15 ottobre. La settimana europea dello sport ogni anno coinvolge decine di milioni tra cittadini, famiglie, bambini, adolescenti e atleti. "Lo sport è il fulcro del nostro lavoro quotidiano – commenta il presidente Mauro Balata –. Incarna i valori sociali e di benessere psico-fisico che intendiamo promuovere costantemente. Desidero ringraziare il dipartimento per lo Sport della presidenza del Consiglio con sport e salute per la rinnovata collaborazione che permetterà di diffondere con maggior vigore l’importanza dello sport come veicolo che abbraccia indistintamente donne e uomini di qualsiasi età".