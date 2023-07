Inizio campionato a rischio slittamento: Consiglio Figc il 24

Il rischio di uno slittamento dell’avvio del campionato diventa ogni giorno più concreto. Prosegue il caos estivo legato alla composizione del prossimo torneo cadetto. Le questioni legate ad esclusioni e riammissioni potrebbero facilmente prolungare i tempi previsti per la completa risoluzione degli scenari. Il Consiglio federale della Figc, inizialmente previsto per il 28 luglio, è stato anticipato al 24. Indubbiamente il tema fondante sarà quello legato all’integrazione degli organici di serie B e C per la prossima stagione. Dopo le decisioni del Collegio di garanzia del Coni sono scaduti i termini per le richieste di riammissione e ripescaggio. Ecco quindi che sarà proprio il Consiglio federale a stabilire la lista degli aventi diritto a disputare i due diversi campionati. Le squadre bocciate potranno far ricorso alla giustizia amministrativa e l’udienza del Tar è in programma per il 2 agosto. In ultima istanza si potrà adire anche il Consiglio di Stato del 29 agosto.