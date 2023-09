Intanto si svuota l’infermeria

Sabato però insieme a Calderoni in campo ce ne saranno altri 10 e serve una scossa importante dopo il derby perso in casa contro la Recanatese. Buone notizie arrivano dall’infermeria che si sta svuotando. La botta di Gubbio sembra che non abbia avuto effetti su Pistolesi, mentre Pinzi è recuperato a pieno ritmo. Ci sarà anche Paponi. Rimane ai box Gianelli, che tra fine settembre e inizio ottobre dovrebbe rientrare, e insieme a lui ora c’è anche Esposito. Era stato messo sotto contratto dalla Fermana quest’estate come addestramento tecnico. Ancora zero presenze per lui che si è rotto l’astragalo. Chi non se la passa bene dal punto di vista infortunati è il Cesena. Nonostante la spinta importante della vittoria per 4-0 contro l’Ancona nel debutto casalingo, contro la Fermana non ci saranno Ogunseye e Kargbo per problemi muscolari. Out anche Hraiech e Piacentini.