Jari Iachini diventa un osservatore della Figc

Congratulazioni a Jari Iachini che ieri a Coverciano ha brillantemente superato il corso per Osservatore Calcistico della Figc e ora potrà mettersi alla caccia di nuovi talenti. Il figlio dell’indimenticato ex bianconero Peppe Iachini, gioca attualmente in Promozione nel Monticelli ma sta già lavorando sul suo futuro che naturalmente sarà ancora nel mondo del calcio. Jari è risultato il migliore del corso e ha ricevuto i complimenti dai vertici federali. L’osservatore calcistico è un talent scout di calcio, ovvero colui che sa individuare delle vere e proprie promesse del calcio, i giocatori più giovani con il miglior potenziale. Non solo, è un grande esperto di calcio, delle sue regole e delle sue tecniche, ma ha un occhio lungimirante e conosce molto bene anche il mercato di settore, proprio come il procuratore sportivo. Il suo compito sarà quello di osservare i giocatori in base a quali parametri poi determina il potenziale di un giocatore. Considerato sempre che che non è l’unica figura a occuparsi di questo: anche il direttore sportivo ha tra i suoi compiti lo scouting.