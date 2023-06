Jonathan Ciabuschi all’Atletico Ascoli di mister Pirozzi

Primo grande colpo del nuovo Atletico Ascoli, pronto al debutto in Serie D. Dall’Atletico Azzurra Colli è stato infatti prelevato il fortissimo attaccante Jonathan Ciabuschi, ascolano doc, classe 1997, bomber forte fisicamente ma che ama anche giocare per la squadra. E’ stato il primo nome che mister Sergio Pirozzi ha fatto per il suo settore avanzato ed è stato prontamente accontentato. Cresciuto nel settore giovanile dell’Ascoli Calcio, Ciabuschi è arrivato fino alla Primavera, diventandone il capitano. Ragazzo di grande personalità, un lottatore dal grande fiuto del gol. Ha già giocato in Serie D con il Monticelli di Mister Nico Stallone e in due stagioni da Under ha messo a segno tre reti in trentanove gare. Nelle due stagioni successive ha indossato la maglia del Grottammare in Eccellenza dove ha realizzato 14 reti. Le ultime tre annate le ha passate come detto all’Azzurra Colli. Dopo un brutto infortunio ai legamenti del crociato è tornato in campo quest’anno realizzando 11 reti.