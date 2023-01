Kastanos nel mirino del Picchio

Il Picchio non vuole affatto fermarsi qui. L’arrivo di Proia, e soprattutto quello di Forte, non sembrano aver soddisfatto appieno le ambizioni dei vertici societari. Nelle ultime ore a finire nel mirino dell’Ascoli è stato un centrocampista di elevato spessore: Grigoris Kastanos. Il 24enne, attualmente alla Salernitana, interessa e non poco al club di corso Vittorio che con il suo ingresso vedrebbe completato anche il reparto mediano. Qui si stava cercando un profilo in grado di dare man forte e costituire, allo stesso tempo, una valida alternativa al play Buchel. Pedina che nel corso dei mesi scorsi era stata spesso sostituita da Eramo. Elemento sempre generoso e affidabile, ma le cui caratteristiche sono ben diverse rispetto a quel ruolo. I contatti con il club campano hanno già preso il via, ma qui ci sarà da battere l’accesa concorrenza del Parma che da tempo aveva messo gli occhi sul giocatore per portarlo alla corte di Pecchia. La sua partenza potrebbe sbloccarsi nei giorni finali dell’attuale sessione di mercato invernale e sarebbe condizionata all’arrivo di un altro centrocampista. Obiettivo che i granata hanno individuato in Crnigoj. Kastanos in B ha già vestito le maglie di Pescara (2019-20) e Frosinone (2020-21). Da due stagioni il cipriota cresciuto nella Juve è in A con la Salernitana. In questo campionato ha finora collezionato in massima serie 10 presenze, 2 da titolare (Roma e Inter), muovendosi bene nel 3-5-2 di Nicola come mezz’ala destra. Le sue spiccate doti tecniche però gli consentono di poter interpretare in mediana più ruoli, compreso quello di regista. Ieri al Picchio Village la squadra ha ricevuto la visita di Pulcinelli che ha colto l’occasione per conoscere Proia e Forte, donando loro la maglia speciale del 124esimo anniversario e il pallone in cuoio con l’incisione del logo societario. Il patron ha assistito da bordo campo alla seduta svolta a porte chiuse per poi condividere il pranzo insieme a tutta la squadra. La seduta svolta dal gruppo è proseguita con un lavoro tattico suddiviso per reparti e una serie di partitelle a pressione. Naturalmente c’era anche il capitano Dionisi che, sempre nella giornata di ieri, si è sottoposto ad una risonanza al polpaccio. Nessun problema per il centravanti che sabato potrebbe fare coppia con Forte per affrontare il Palermo.

mas.mar.