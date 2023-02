Kevin Bovara chiamato al raduno della Nazionale

La stagione sportiva 2023 inizia con la convocazione in nazionale nella massima categoria per Kevin Bovara, che continua a collezionare risultati e riconoscimenti. Il fortissimo atleta azzurro, tesserato per la Diavoli Verde Rosa di San Benedetto del Tronto, è stato convocato dal Commissario tecnico Fabio Hollan al Raduno della Nazionale di singolo specialità "Esercizi Liberi" di pattinaggio artistico a rotelle. Bovara, dunque, il 19 febbraio sarà al Palazzetto dello Sport di Calenzano. Dopo una brillante stagione, ricca di risultati entusiasmanti, che lo ha visto conquistare nel 2022 il titolo italiano, piazzarsi al quarto posto alla Coppa del Mondo, conquistare il quinto posto ai Campionati Europei e Mondiali nella categoria juniores Kevin Bovara si è sottoposto a un intervento chirurgico allo scafoide, ma, fortunatamente, in tempi da record, il forte atleta della Dvr ha ripreso gli allenamenti, per prepararsi al debutto nella categoria Seniores. "Quest’anno i Campionati Italiani si svolgeranno a Ponte di Legno dal 26 giugno al 5 luglio per cui, - afferma il tecnico Ivan Bovara, - abbiamo il tempo per prepararci al meglio e per cercare di essere competitivi anche nella massima categoria". Stefania Mezzina