Kolarov Lascia il Pisa, il Club Cerca un Sostituto

Kolarov rassegna le proprie dimissioni e lascia il Pisa dopo appena un mese dall’inizio del suo nuovo incarico da diesse. Ad annunciare il colpo di scena è stata la stessa società con una nota ufficiale: "Il Pisa Sporting Club informa che il signor Aleksandar Kolarov, investito lo scorso 3 giugno del ruolo di direttore sportivo, ha comunicato alla società la decisione di non formalizzare l’accordo, rinunciando all’incarico". Proprio l’ex difensore di Lazio, Roma e Inter aveva contribuito alla scelta del tecnico Aquilani che sarà chiamato a guidare i toscani nel prossimo campionato cadetto. Dopo la decisione di Kolarov il club si sta già guardando attorno. Sarebbero due i nomi pronti a sostituirlo: Capozucca o l’ex Ascoli Marroccu. Quest’ultimo arrivò sotto le cento torri nel settembre del 2015 dopo il ritorno in B del Picchio. Restò in bianconero fino alla fine della stagione per poi lasciare dopo il mantenimento della categoria centrato a La Spezia (0-0) all’ultima giornata.