La capolista Pineto ospita il Vastogirardi

Il programma della 21esima giornata di Serie D girone F prevede: Pineto - Vastogirardi, Avezzano - Cynthialbalonga, Chieti - Montegiorgio, Nuova Florida - Vigor Senigallia, Porto D’Ascoli - Termoli, Roma City - Vastese, Notaresco - Samb, Trastevere - Fano, Tolentino - Matese.

La classifica recita: Pineto 46, Vigor Senigallia 37, Trastevere Calcio 35, Cynthialbalonga 33, Porto D’Ascoli 31, Matese 30, Fano 29, Avezzano e Chieti 28, Vastogirardi e Nuova Florida 26, Samb 24, Vastese 22, Montegiorgio 21, Roma City 20, Notaresco 17, Termoli 16, Tolentino 14.

Vastese e Porto D’Ascoli, però, hanno una partita in meno, a causa della gara saltata per la neve una settimana fa. Vastogiardi e Samb, infine, sono state penalizzate di un punto (i rossoblù per il noto ritardo nel pagamento dell’ex allenatore rivierasco Mauro Antonioli e dei suoi collaboratori tecnici, costato anche nove mesi di inibizione a Renzi).