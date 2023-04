La capolista pronta a ricevere il Picchio Caso: "Serve attenzione"

Il Frosinone affila le armi in attesa dell’arrivo di un Picchio che non vince in terra ciociara da ben 13 anni. L’ultimo acuto è targato Pillon per 5-1 nel match del 5 gennaio 2010. In vista del prossimo impegno a parlare è stato Giuseppe Caso. "All’andata è stata una gara tosta, difficile, credo che sarà lo stesso anche lunedì – ha commentato l’attaccante–. Loro hanno vinto una grande partita col Brescia, soffrendo e realizzando tanti gol. Hanno valori importanti, dovremo lavorare scrupolosamente questa settimana perché ci aspetta una sfida densa di difficoltà, come lo saranno tutte fino al termine del campionato. Della promozione in serie A non ne parliamo nello spogliatoio, anche se so che ne parlano molto al di fuori. Siamo focalizzati solamente sul presente e sul come continuare a fare le fantastiche cose messe in mostra fino ad oggi. Questo è un campionato molto equilibrato, lavorare da squadra come stiamo facendo noi rappresenta una fondamentale differenza".