La carica dei mille, che show allo Stirpe

I tifosi del Picchio la loro partita l’hanno vinta con una risposta incredibile in un giorno tutt’altro che scontato. Mille cuori (esattamente 1.022), ma un un’unica voce quella che dal settore ospiti dello Stirpe ha dato vita all’ennesima dimostrazione di passione e calore nei confronti del beneamato Ascoli. Nonostante un avversario proibitivo, una serie drammatica di precedenti e una gara in cui le cose sono andate davvero malissimo. In tanti hanno voluto vivere un intenso pomeriggio al fianco dei propri idoli. Tante famiglie presenti per vivere una Pasquetta interamente dedicata al Picchio. Loro gli autentici protagonisti di uno stadio quasi tutto colorato di gialloblù. Prima, durante e alla fine dell’incontro i tifosi ascolani non hanno mai smesso di cantare. Dopo il triplice fischio non è mancata la delusione per il risultato con la squadra a rapporto sotto al settore. Stavolta i bianconeri non hanno onorato la maglia al meglio.