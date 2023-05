La coppa Nexus per i vincitori del campionato

La Lega B ha presentato la coppa ‘Nexus 2022-23’ che sarà aggiorna con i colori del tricolore che caratterizzano il campionato degli italiani, rafforzando i principi della serie B fondati sulla valorizzazione dei giovani e dei territori nazionali. Sarà questo il trofeo che sarà assegnato alle prime tre classificate con una coppa di dimensioni maggiori a secondo del piazzamento finale. "La coppa per un club rappresenta la sublimazione di una stagione fatta di fatiche, gioie e delusioni – ha dichiarato il presidente Mauro Balata –. Per questo abbiamo voluto che il trofeo da assegnare si identificasse sempre di più con il nostro campionato inserendo i colori della nostra bandiera nazionale. La produzione di questa coppa proviene dalla storia di un talento italiano che si è affermato nel mondo. E allo stesso modo ci auguriamo che i tanti giovani che ogni anno formiamo possano diventare in futuro i protagonisti del palcoscenico calcistico internazionale".