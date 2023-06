La Cremonese riparte da Ballardini Modena con Bianco

La Cremonese si prepara a ripartire in B sempre con Davide Ballardini. Il club grigiorosso ha ufficializzato il rinnovo del contratto che vedrà il tecnico proseguire alla guida dei lombardi fino al 2025. Dopo l’allenatore i vertici societari provvederanno a prolungare anche il vincolo con il capitano Daniel Ciofani. L’annuncio è atteso nelle prossime ore. Il Cosenza, invece, ha già iniziato la ricerca del nuovo allenatore dopo la partenza di William Viali. I primi nomi finiti nel mirino rispondono a quelli di Cristiano Lucarelli e Aimo Diana, fresco vincitore del girone B del campionato di serie C con la Reggiana che però ha già annunciato l’arrivo di Alessandro Nesta. Il Modena ha ufficializzato Paolo Bianco che prenderà il posto dell’ex Tesser, mentre la Ternana ha intenzione di ripartire con Aurelio Andreazzoli. Anche se gli umbri in questo momento si trovano alle prese con la delicata cessione societaria dopo l’elezione di Stefano Bandecchi a sindaco di Terni.