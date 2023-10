Domenica sarà già scontro diretto per la Samb che affronterà il Fossombrone al Riviera delle Palme. Le due squadre sono in testa alla classifica, a 11 punti, insieme al Chieti. Per l’occasione la Curva Nord è già sold out. Terminati i biglietti in meno di una giornata. Ne erano 600 quelli a disposizione considerando che il resto del settore è occupato dagli abbonati. Aperta, intanto, anche la Tribuna laterale nord. Oggi pomeriggio, la squadra di Maurizio Lauro riprenderà gli allenamenti, in vista del prossimo impegno di campionato, e lo farà, per la prima volta in questa stagione, al Samba Village di Monsampolo del Tronto. La Samb si riappropria così del proprio quartier generale. L’ex presidente Renzi aveva lasciato il vuoto al Samba Village dove non erano neppure state pagate le utenze. Terminati i lavori di ripristino anche sul campo, la Samb, da oggi, riavrà la struttura per gli allenamenti. Da valutare le condizioni del difensore Luca Sbardella, dopo l’infortunio di Avezzano.