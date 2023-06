La favola di Baschirotto senza fine

Il giorno dopo l’erroraccio di Leonardo Bonucci in Nazionale nella semifinale di Nations League contro la Spagna, c’è chi auspica che presto sia la volta buona per vedere il difensore Federico Baschirotto in maglia azzurra. La favola di Lord Bansky, come è stato ribattezzato qui tra le Cento Torri, è ad un passo dal suo coronamento. Sembra passata una vita da quando due anni fa, il 17 luglio 2021, i bianconeri lo prelevarono dalla Viterbese dopo sei stagioni nell’anonimato tra la Serie D e la Serie C tra Seregno, Forlì, Cuneo e Vigor Carpaneto dove la Cremonese lo aveva mandato a farsi le ossa. Il resto, è storia. Baschirotto prende in mano la retroguardia salentina formando con Umtiti il muro difensivo che ha spinto la squadra di Baroni alla salvezza. E, dopo una stagione da autentica rivelazione, è arrivata anche la chiamata azzurra di Roberto Mancini per il pre-ritiro al Forte Village in vista della sfida con la Spagna di Pedri e Gavi. Convocazione poi non confermata per il viaggio a Enschede dove l’Italia è stata sconfitta per 2-1. Ma l’avventura di Lord Bansky dai Dilettanti in Nazionale, è solo iniziata. "L’Ascoli Calcio è stata la prima a credere in me e mi ha tesserato. Non potrò mai smettere di ringraziare la società bianconera – ha ammesso Baschirotto qualche tempo fa – sono stato preso come scommessa e sono diventato uno dei migliori giocatori della Cadetteria. Mi sentivo quasi all’Olimpo, in campionati che contano davvero. A casa mi hanno fatto una festa e mi sono messo a piangere. Un anno incredibile con 4 gol in 30 presenze. E’ stato l’anno più bello della mia carriera perché poi con il passaggio al Lecce in Serie A, tutto è diventato fantastico. Sono arrivato ad Ascoli in punta di piedi tra mille difficoltà, ho giocato terzino destro, a volte anche a sinistra in emergenza, ma ho dimostrato di poterci stare in Serie B e alla fine ho fatto bene, diventando titolare e idolo dei tifosi del Picchio che porto sempre nel cuore. Non sono un campione, sono un cacciatore di sogni ad occhi aperti, la speranza del popolo. A fine carriera tornerò per portare avanti quello che i miei hanno costruito, la fattoria a Nogara".

Valerio Rosa