La Fi.Fa. cede al Bologna

Nell’anticipo di campionato, sabato, partita difficile per la Fi.Fa. Security U.R. San Benedetto che in trasferta non è riuscita a contenere il Bologna Rugby Club, chiudendo con il risultato a sfavore di 54-15. L’avvio in attacco aveva fatto ben sperare per i rossoblu, che hanno realizzato subito 3 punti con un calcio di punizione, ma il Bologna è entrato in partita e ha segnato la prima meta freddando i sambenedettesi. Il match è stato poi disputato prevalentemente in difesa dall’Unione Rugby, che ha cercato di sfruttare i varchi liberi per portare a segno qualche azione veloce, ma nulla ha potuto per contrastare il continuo incedere degli avversari, secondi in classifica.

I ragazzi del coach Lobrauco con due mete realizzate e 2 calci trasformati, chiudono il match subendo 8 mete dal Bologna Rugby, con il punteggio finale di 54-15. Con questa battuta d’arresto la Fi.Fa. Security perde qualche posizione e scende a metà classifica. Ora, l’appuntamento per l’ultima partita di Serie B, prima dello stop invernale, è in programma domenica 17 dicembre. Al Mandela, l’Unione Rugby San Benedetto incontrerà Rugby Gubbio, a partire dalle 14.30.

Questa la formazione che ha disputato l’incontro di sabato: Russo, Pellei, Di Marcantonio, Valentini, Del Prete, Coppa, Paoloni, Alemanno, Alesiani, Castelletti, Palavezzati, Scipioni, Fulvi, Fioretti, Vaccari. A disposizione: Tallé, Muratore, Fratalocchi, Laabar, Perna, Nogueira, Ghidini, Kenyi.

Sabato di partite anche per le categorie Minirugby impegnate a Pesaro. Tutti i piccoli atleti dai 5 ai 12 anni si sono espressi con grinta e orgoglio, giocando insieme e contro i pari età di tutte le Marche, in un momento di crescita e sport aggregante.