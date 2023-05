La Fifa Security torna a vincere sul campo Mandela

Finalmente la Fi.Fa. Security UR San Benedetto torna a vincere sul campo Mandela (24-17), conquistando punti fondamentali contro il Cus Siena Rugby chiudendo il risultato sul 24-17. La partita ha visto l’Unione aggredire nel primo tempo la metà campo avversaria, conquistando due mete e andando in vantaggio per 14-0, con il Siena Rugby che faticava ad arginare gli attacchi continui dei ragazzi di Laurenzi-Alfonsetti, sempre pronti a sfruttare ogni varco della difesa, con possesso palla e un bel gioco alla mano. I sambenedettesi hanno poi alternato fasi in attacco a fasi in difesa, lottando bene in mischia, ma i senesi riescono a recuperare e trovano varchi per andare a meta per 3 volte, superando per alcuni minuti i rossoblu con il punteggio parziale di 14-17. Negli ultimi 20 minuti l’Unione Rugby con tenacia tiene la metà campo e riesce ad andare nuovamente in meta, e con un calcio di punizione che assegna ulteriori 3 punti alla FiFa. Security la partita si chiude sul 24-17, con l’esultanza del numeroso pubblico presente sugli spalti a sostenere la squadra sambenedettese e a festeggiare questa agognata vittoria fondamentale per la classifica di Serie B. Le mete sono state realizzate da Fagnani, Vaccari e Gianfreda, 3 calci e 1 punizione trasformati da Di Bartolomeo. La formazione scesa in campo: Vaccari, Castelletti, Fulvi, Palavezzati, Scarpantonio, Di Bartolomeo, Alesiani, Paoloni, Fagnani, Gianfreda, Fratalocchi, Del Prete, Di Marcantonio, Pellei, Zazzetta. A disp. Muratore, De Lucia, Alemanno, Coppa, Narducci, Ghidini, Fioretti. Il prossimo appuntamento è per il 7 maggio, penultima di campionato contro il Firenze Rugby.