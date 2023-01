La gara con la Ternana a rischio, restrizioni per evitare violenze

Ternana-Ascoli giudicata come una gara a rischio. La prima giornata del girone di ritorno del Picchio, in programma domenica 15 gennaio alle ore 16.15 allo stadio Liberati, è stata considerata dall’Osservatorio una partita da sottoporre ad alcune misure restrittive. L’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive, riunitosi nella giornata di ieri e presieduto dal dirigente superiore della polizia di Stato dottoressa Rosaria Amato, ha adottato una serie di determinazioni legate al match che vedrà gli uomini di Bucchi far visita alla formazione umbra. Innanzitutto la vendita dei tagliandi per i residenti nella regione Marche potranno essere venduti soltanto per quanto riguarda il settore ospiti dell’impianto rossoverde.

Inoltre, i biglietti acquistati non potranno essere ceduti a terzi. In vista della partita è stato richiesto l’impiego di un adeguato numero di steward e un rafforzamento dei servizi anche nelle zone di prefiltraggio e filtraggio. Nessuna imposizione della tessera del tifoso nei confronti dei sostenitori bianconeri che ancora una volta saranno presenti numerosi a Terni per sostenere i propri beniamini. L’imposizione della fidelity card, invece, creò non pochi disagi ai tifosi del Picchio in occasione dello scontro di Cosenza. In quell’occasione la decisione fu comunicata soltanto qualche giorno prima dalla sfida in programma.

Il ridotto lasso di tempo rimasto per allestire una trasferta particolarmente complicata in termini di distanza, alla fine costrinse i gruppi organizzati a decidere unitamente di non partire. In campo la formazione di Bucchi, nel giorno del rientro in grande stile di Leali tra i pali, vinse 1-3 davanti a quattro stoici tifosi ugualmente presenti al San Vito-Marulla. Stavolta Ascoli e Ternana torneranno a giocarsi qualcosa di davvero importante.

In classifica le Fere occupano l’ultimo posto disponibile della griglia playoff e si trovano davanti di un solo punto.

Animi tesi tra i tifosi umbri e il patron Bandecchi che proprio nei giorni scorsi non se le sono mandate a dire. Dunque è probabile che iIl clima dell’incontro sarà particolarmente teso in casa rossoverde con i sentori di una possibile contestazione nei confronti della società ospitante qualora non si riesca a centrare il ritorno alla vittoria. A seguito della gara d’andata furono tre i Daspo emessi.

Due dei provvedimenti andarono a colpire due tifosi ascolani in possesso di materiale pirotecnico. Un sostenitore della Ternana invece al termine della gara, mentre si trovava all’interno dell’impianto sportivo, nel settore dedicato agli ospiti, si è reso responsabile, con più azioni di violenza, del danneggiamento di un pannello metallico posto a delimitazione e protezione della tribuna Mazzone, rimuovendolo Successivamente pensò bene di lanciarlo all’interno del campo di gioco.

