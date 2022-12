La grande boxe ascolana rivive a tavola

Praticare sport non serve soltanto al benessere fisico e mentale. Nello sport quasi sempre si intrecciano storie, rapporti, amicizie che durano anche tutta la vita. Come accade ad esempio nel pugilato ascolano. Un esempio eccellente di vita e di sport che tutt’oggi i pugili ascolani degli anni ’70-‘80 continuano a darci. Non si sono mai persi di vista in tutti questi anni. E nelle scorse settimane, alla pizzeria ristorante Mister Ok di Ascoli, si sono ritrovati tutti insieme per ricordare il loro maestro Francesco Moretti scomparso il 5 dicembre del 1989. I suoi allievi lo hanno ricordato con una messa e poi si sono ritrovati a cena. Un incontro conviviale al quale hanno partecipato pure due atleti, che dopo anni di faccia a faccia sui ring delle Marche, si sono rivisti dopo 50 anni. Parliamo degi ex pugili, l’ascolano Alessiano Tedeschi, insegnante alle scuole superiori, oggi in pensione, e l’anconetano Sante Bucari, cardiochirurgo a Torrette di Ancona, in pensione da aprile. Il loro primo incontro sul ring a Falconara si concluse in parità, nel secondo vinse Tedeschi, nel terzo anche, mentre nel quarto, ad Ascoli fa Bucari ad avere la meglio. Con loro, a cena, Claudio Sagripanti, nazionale negli anni ’80, miglior superwelter italiano, Ezio Latini peso massimo, Stefano Ciabattoni, vice campione italiano dei novizi nei pesi medio massimi, Roberto Bernabei, l’olimpionico Christian Giantomassi che oggi ha una sua palestra molto frequentata, Maurizio Cagnetti, Guerrino Paci, peso super leggero, Tonino Bachetti, presidente dell’allora società pugilistica ascolana, Giuseppe Vesprini, allenatore di Civitanova molto legato ai colleghi ascolani e Mario Vitelli, titolare di Mister Ok e appassionato di pugilato, sempre al fianco dei suoi amici ex pugili. Una serata all’insegna dei ricordi di una vita sul ring dove si sono rivissute storie e aneddoti di quegli anni. Ognuno ha portato il suo contributo personale.

"Oggi – ci racconta Ezio Latini – il pugilato è uno sport in difficoltà, i giovani amano la palestra ma poi difficilmente salgono sul ring ma in realtà parliamo di uno sport fondamentale per l’educazione, per il rapporto con le persone, una palestra di vita. Il nostro allenatore Moretti ci diceva sempre: ’Solo chi è salito su un ring può fare il sindaco a Napoli’". Il pugilato è radicato nella storia ascolana. La ‘Pro Patria Ascoli’, oggi ‘Pugilistica Ascoli’, pensate, fu fondata nel 1898 quando nacque anche l’Ascoli Calcio. Si occupava di pesistica, lotta greco romana, pugilato e ciclismo. Negli anni è sopravvissuta ai conflitti mondiali e si è mantenuta fino ai giorni nostri con il solo pugilato. La lotta greco romana la portarono avanti i vigili del fuoco, il ciclismo altre società. Tanti i professionisti che si sono affermati negli anni nel pugilato ascolano. Nel ’34 arrivò ad Ascoli Primo Carnera, campione mondiale dei pesi massimi. Si esibì al Ventidio e il fascismo ne fece un simbolo dello sport.

Sabrina Vinciguerra