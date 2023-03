La grande festa della Samb senza società

Con il campionato fermo per il Torneo di Viareggio, la Samb riposa in vista della gara con il Termoli. Curioso il percorso dei rossoblù nell’ultimo periodo e a poco più di una settimana dalla festa per il centenario del club, che non sarà festeggiato dalla società di Renzi. D’altronde, fare una festa senza invitati è oltremodo triste: la gente non ne vuole più sapere di Renzi e, di conseguenza, della squadra, colpevole per la piazza di aver riallacciato i rapporti con un presidente al quale avevano minacciato di non scendere più in campo. È bastato però che Renzi tornasse a promettere (e la paura di dire addio alla speranza dei rimborsi in caso di sciopero), ed ecco rientrato il caso. Un bel centenario, insomma, quello che regalerà Renzi, dopo le promesse fantasmagoriche degli esordi: dal "vi porterò al successo" al nulla cosmico, passando per beghe di ogni tipo, dentro e fuori dal campo.

Per fortuna c’è chi pensa a questi cento anni da festeggiare il 4 aprile: sono le vecchie glorie della Samb riunite in Samb Legends, che hanno programmato una serie di iniziative proprio per il 4 del prossimo mese. Oggi, invece, saranno aperti sia lo Stadio Riviera delle Palme che il vecchio impianto dei Fratelli Ballarin in occasione delle giornate Fai di Primavera. Francesco Bovara e Giovanni Merlini, registi del film sui cento anni della Samb che si intitolerà "Forza e Coraggio", faranno la spola tra i due stadi per parlare del loro progetto, un documentario che ripercorrerà la storia del club rivierasco.

Il progetto ha già vinto il premio Zavattini, ma Bovara e Merlini sono alla ricerca di materiale video inedito (oltre quello fornito dall’archivio di San Benedetto e dall’Istituto Luce) e i privati che volessero fornirlo possono contattarli alla mail [email protected] Tornando al calcio, la Samb riprenderà ad allenarsi soltanto martedì prossimo, quando comincerà a preparare la gara con il Termoli, squadra molisana che al momento è quattordicesima, a meno nove dalla Samb e reduce da una sconfitta con la Vigor Senigallia.

Nel frattempo, si è conclusa l’esperienza del difensore rossoblù Mauthe al Torneo di Viareggio. Il calciatore palermitano, che proprio dal Palermo (ancora proprietario del suo cartellino) aveva ricevuto l’assenso per disputare il torneo giovanile nelle file della Spal, è stato eliminato con la sua attuale squadra. Mauthe ha giocato solo una partita, la seconda con il Kallon, squadra africana della Sierra Leone di proprietà dell’ex giocatore di Inter e Reggina Mohamed Kallon, contro cui ha ricoperto il ruolo di difensore centrale, al contrario di quanto gli è capitato di fare nel corso della stagione in rossoblù, nella quale ha spesso giocato da terzino sinistro.

Pierluigi Capriotti