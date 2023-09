La Lega B acquisisce personalità giuridica: è il primo caso

Come da nota formale della Prefettura di Milano, il 4 settembre si è perfezionato l’iter di riconoscimento della personalità giuridica della Lega B, con l’avvenuta iscrizione nell’apposito registro. La prima entità associativa in ambito calcistico professionistico ad acquisire tale personalità che segna un passaggio storico nel panorama sportivo nazionale e internazionale. Il passaggio è stato parte di un percorso, avviato nel corso della governance guidata dalla presidenza Balata, di costante perseguimento e valorizzazione dei principi di trasparenza, inclusione sociale, tutela delle diversità e sostenibilità ambientale, condivisi da tutte le associate e che hanno visto la serie B, e i diversi campi di gioco, protagonisti nei progetti istituzionali e nelle campagne di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne e di supporto alle popolazioni in occasione delle emergenze derivate dai gravi eventi climatici che hanno interessato il territorio nazionale.