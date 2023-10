La Lega B lancia il progetto per studenti

La Lega B, Lega basket serie A e Udinese Calcio aderiscono ad Infront sport business academy (Isba), lanciando insieme un progetto di formazione innovativo rivolto a studenti, giovani e professionisti di domani del settore dello sport business. L’obiettivo comune perseguito è quello di creare un ponte tra i ragazzi che sognano di lavorare nella sport industry e le realtà sportive alla ricerca di nuove leve. La Isba si propone così di rispondere a una doppia esigenza: offrire opportunità professionali ai più giovani e dare supporto nel processo di professionalizzazione ai players operanti sul mercato sportivo. I ragazzi che parteciperanno al progetto potranno ricevere, in maniera del tutto gratuita, una formazione di qualità, originale, smart e game-based learning per mezzo dell’app Akto play your future e ai suoi contenuti. Infront, uno degli attori principali dello sport business italiano e internazionale, advisor di numerose properties sportive, ha ben compreso la natura olistica del progetto coinvolgendo fin da subito alcuni tra i suoi partners più innovativi per offrire formazione, crescita e opportunità alle nuove generazioni.

Il presidente della Lega B Mauro Balata spiega: "La formazione riveste una certa importanza in un mondo complesso qual è lo sport, e il calcio in particolare, dove c’è sempre più bisogno di competenze e specializzazione. Per questo con grande piacere e interesse abbiamo aderito alla Infront sport business academy perché può fornire strumenti necessari alle professionalità che si affacciano nel nostro mondo. In particolare, come Lega B, oltre alla primaria funzione dell’organizzazione del campionato, vogliamo trasmettere il valore del calcio oltre il calcio, in campo sociale, economico e quale veicolo di promozione del territorio. Ciò è un asset a cui teniamo molto e verso il quale abbiamo svolto diverse iniziative di comarketing e di valorizzazione di specificità delle nostre città che rappresentano tutte le realtà del Paese". Gli iscritti potranno accedere al materiale specifico, studiare attraverso le video lezioni e testare le proprie conoscenze, con un approccio smart. Al termine di questo percorso, sulla base dei risultati ottenuti attraverso lo studio, alcuni studenti avranno la possibilità di sostenere dei colloqui presso le realtà che hanno aderito al progetto, con l’obiettivo di inserire i più meritevoli nel mondo della sport industry.