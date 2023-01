La Lega cadetta insieme a Fapav contro la pirateria

La Lega di serie B dando seguito a quanto ratificato nell’ultima assemblea, ha ufficializzato l’ingresso nella federazione per la tutela delle industrie dei contenuti audiovisivi e multimediali (Fapav). "In più occasioni abbiamo ribadito l’importanza della lotta contro la pirateria audiovisiva come di uno sforzo necessario per contrastare un fenomeno che va ad alimentare le attività malavitose – ha commentato il presidente Mauro Balata –, compromettendo fortemente il mondo del lavoro e provocando danni ingenti all’economia del paese e del calcio. Per questo come Lega B ci stiamo impegnando su diversi fronti, contribuendo alle iniziative legislative, promuovendo azioni giudiziarie e dando forza a soggetti che sono in prima linea nel fronteggiare una forma di illegalità sempre più diffusa. Proprio in questo ultimo punto stanno le ragioni della nostra adesione a Fapav, uno dei soggetti tra i più importanti nella protezione della proprietà intellettuale e dei diritti d’autore".