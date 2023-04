La Lega ha reso noti date e orari delle ultime giornate

La Lega serie B ha reso noti, attraverso una nota ufficiale, anche date ed orari delle ultime due giornate di campionato, riservandosi di valutare eventuali variazioni qualora, ai fini della classifica, non si rendesse necessaria la contemporaneità delle gare. L’Ascoli alla penultima giornata ospiterà al Del Duca il Cosenza nel potenziale ultimo scontro diretto per la salvezza. Il delicato match con i lupi andrà in scena sabato 13 maggio con fischio d’avvio previsto alle 14. L’epilogo del campionato invece ci sarà sei giorni dopo, venerdì 19, nell’incontro calendarizzato in trasferta in casa della Reggina. La chiusura del cammino bianconero è programmata in notturna con inizio alle 20,30. I bianconeri nei prossimi quaranta giorni affronteranno le residue 7 gare che li dividono dal mantenimento della categoria. Dopo il match di Frosinone, il Picchio sarà impegnato in casa contro il Sudtirol (sabato 15 aprile ore 14) per poi scendere in campo a Como (sabato 22 ore 14).