Il tecnico Davide Ciampelli salva la prestazione dei suoi: "È stata una partita equilibrata contro una squadra contro la quale è molto difficile giocare. Questa è una sconfitta che rispecchia un po’ il nostro momento, perché abbiamo preso gol su due errori sicuramente evitabili all’interno di una prestazione comunque buona come atteggiamento, come parte tecnica e come aspetto fisico. Gli episodi hanno segnato la partita, è inevitabile. La prestazione a differenza delle ultime due uscite ci permette di costruirci sopra qualcosa di diverso, avevamo bisogno a Fano di fare questo tipo di prestazione come avevo chiesto, ed è stata fatta. Certamente è un momento difficile, come il Porto d’Ascoli può averne all’interno di questo campionato, ma non ci deve far perdere il nostro entusiasmo".