La Primavera cade in casa con la Virtus Entella

ascoli

1

virtus entella

2

ASCOLI: Mengucci, Caucci, Cozzoli, Bando (38’ s.t. Ioele), Rossi, Piermarini, Maiga Silvestri, Gorica (dal 20’ s.t. Lo Scalzo), Tarantino, Cosimi (31’ s.t. Ciccanti), Conte (20’ s.t. Del Moro) Panchina: Amato, Regnicoli, Gaffuri, Carosi, Panza, Barrotta, Gaspari, Sciammarella Allenatore: Di Michele

VIRTUS ENTELLA: Gariti, Dolce, Lagomarsino, Valori, Ghio, Casani, Hu, Valera (dall’8’ s.t. Petitti), Djabi, Tiana (dal 40’ s.t. Vian Seewald), Bitti (dal 28’ s.t. Fanciulli) Panchina: Sanfilippo, Di Maro, Busicchia, Pisani, Giacobbe, Mattioli, Giacchina, Torrielli, Piredda Allenatore: Melucci

Arbitro: Ubaldi di Roma 1

Marcatori: 15’ s.t. Hu (V), 27’ s.t. Valori (VE), 50’ s.t. rig. Tarantino (A)

Note: ammoniti Valori, Valera per la Virtus Entella, Rossi, Del Moro per l’Ascoli

Arriva un’altra sconfitta per la Primavera guidata da Di Michele. I bianconeri crollana nel secondo tempo sotto i colpi liguri di Hu e Valori. Inutile il gol bianconero negli attimi finali della partita siglato da Tarantino su calcio di rigore. In classifica il Picchio resta quindi ancora a zero.