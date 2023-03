La Primavera domani ospita la Ternana

L’Ascoli di mister Nino Nosdeo, dopo un weekend di riposo, si prepara a sfidare la Ternana nel match in programma domani alle 14 al Picchio Village per la 24ª giornata del girone B del campionato Primavera 2. I bianconeri, secondi in graduatoria con 45 punti a -6 dalla capolista Lazio, se la vedranno contro i rossoverdi di Ferruccio Mariani che occupano l’ultima posizione in classifica a quota 18 punti, figli di 5 vittorie, 3 pareggi e 15 sconfitte (25 reti fatte e 41 subite). La gara d’andata, giocata lo scorso 12 Novembre al ’San Girolamo’ di Narni, vide il successo a sorpresa degli umbri per 4-2. L’Under 17 di Berti, sempre ferma a 19 punti dopo il ko sul campo della Lazio, ospiterà il Bari domenica alle 11 al Picchio Village nel contesto della 24esima e terzultima giornata del girone C del campionato nazionale A-B. Impegni a Pisa per l’Under 16 e l’Under 15 mentre la prima squadra femminile, ferma a 9 punti in classifica dopo il ko interno di misura con la capolista Yfit Macerata, se la vedrà contro l’Ancona Respect domenica alle 17.15 al campo sportivo ’Torrette’ di Via Esino.