La Primavera ospita la Reggina al Picchio Village

Nuova tappa per la Primavera di Nosdeo che in questo finale di stagione proverà a chiudere al meglio dopo aver mancato, nell’ultimo turno, la possibilità di rosicchiare terreno sulla capolista Lazio. Dopo il ko per 2-0 di Salerno i bianconeri domani alle 11.30 ospiteranno al Picchio Village la Reggina. Attualmente l’Ascoli in classifica resta sempre secondo con 51 punti e a 4 lunghezze di distanza dalla vetta. Ultima giornata invece per l’under 17 di Berti che si prepara a chiudere, in casa contro la Salernitana, una stagione deludente vissuta tra poche gioie (7 vittorie) e tanti dolori (15 sconfitte), in mezzo ad un solo pari. Viaggiano invece a vele spiegate le formazioni femminili. L’under 17 di Parigiani sarà impegnata in trasferta con l’Accademian Granata per la quinta giornata della seconda fase regionale del proprio campionato, mentre le under 15 infine domenica alle 10.30 al ‘Santa Maria’ di Castel di Lama se la vedranno contro la Recanatese.