La Primavera sogna in grande: "C’è empatia"

Continua la rincorsa della Primavera, oggi al secondo posto, sulla capolista Lazio. La formazione guidata da Antonino Nosdeo si gode il buon momento di rendimento e in questa seconda parte del cammino proverà a rosicchiare terreno sui biancocelesti. "Si è creata un’empatia particolare tra noi dello staff e i ragazzi – ha commentato il tecnico alla web tv ufficiale del Picchio –, abbiamo preso sempre più consapevolezza nei nostri mezzi e i ragazzi hanno dimostrato il loro valore e la loro forza. Ora siamo lì e dobbiamo giocarcela, sappiamo quanto è importante. Faremo di tutto per stare lì fino alla fine. Nelle prime partite del girone di ritorno abbiamo incontrato le più forti. Il prossimo avversario sarà lo Spezia (domani alle 11.30 al centro sportivo Ferdeghin), squadra ferrata e forte. Sono terzi in classifica. Se supereremo anche questo scoglio credo ci toglieremo belle soddisfazioni". Alcuni degli attuali elementi in rosa sono già pronti per provare il grande salto in prima squadra. Qualcuno di loro ha già iniziato a collezionare convocazioni e qualche presenza. Parliamo del centrocampista Franzolini (l’esordio in B nel recente ko di Pisa e degli attaccanti Palazzino e Re (2 presenze in cadetteria fatte registrare contro Ternana e Palermo). "I nostri 2003 insieme ai ragazzi in orbita prima squadra devono essere da traino per tutti gli altri – ha proseguito –. Ogni Primavera gioca con i fuori quota. Da loro mi aspetto moltissimo. Inoltre dal gruppo stanno venendo fuori anche altri profili come quelli di Gennari, Cosimi, Carano, Caravillani, Rossi, Raffaelli. Quest’ultimo col Pisa ha parato il quarto rigore consecutivo".

Proprio il giovane portiere bianconero ha sostenuto: "Siamo un ottimo gruppo. Sto facendo molto bene. Mi diverto a giocare con i compagni. Sicuramente l’esperienza in prima squadra mi ha aiutato e mi continua ad aiutare". In campo a guidare la Primavera nei panni di capitano è Ceccarelli. "Sono qui da moltissimi anni – ha spiegato –. Ho iniziato quando ero ragazzino. Quest’anno stiamo andando molto bene, i risultati stanno venendo e sono il frutto del lavoro che facciamo in settimana grazie all’apporto di mister Nosdeo, di Caioni e Piergallini. Ci troviamo bene anche fuori dal campo, aspetto fondamentale per raggiungere i risultati. Sono un play. Le mie caratteristiche sono quelle di giocare bene la palla e di dirigere i compagni dal centro del campo".

mas.mar.