La Procura della Figc chiede la radiazione di Manolo Portanova

La Procura generale della Figc fa ricorso al Collegio di garanzia del Coni per chiedere la radiazione di Manolo Portanova, centrocampista della Reggiana, a seguito della condanna a sei anni di carcere riportata per il reato di violenza sessuale di gruppo. "La vicenda trae origine dal deferimento, con nota n. 902 del 7 giugno 2023, spiccato dal Procuratore nazionale dello sport applicato – si legge nel ricorso -, a carico del calciatore Manolo Portanova...La Procura generale dello sport, chiede al Collegio di garanzia di dichiarare nulla, inefficace e, comunque, di annullare o revocare o dichiarare priva di effetto la decisione n. 0039CFA 202324 del 15 settembre 2023, per tutti i motivi esposti in narrativa e, in accoglimento del presente ricorso di dichiarare la responsabilità disciplinare di Manolo Portanova con irrogazione della sanzione della squalifica di anni 5 con proposta di radiazione, ovvero di quella diversa sanzione che dovesse essere ritenuta conforme a giustizia dal Collegio".