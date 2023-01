La Recanatese alla fine strappa un punto: in zona Cesarini l’autogol di Liviero

torres

1

recanatese

1

TORRES (4-3-1-2): Salvato; Fabriani (34’ st Lombardo), Antonelli, Dametto, Liviero; Gianola (34’ st Pinna), Lora, Masala; Lisai (11’ st Saporiti); Diakite (41’ st Scotto), Scappini (34’ st Bonavolontà). A disp. Carboni, Garau, Girgi, Ruocco, Tesio, Carminati. All. Sottili.

RECANATESE (4-4-2): Fallani; Longobardi (33’ st Peretti), Ferrante, Marafini (1’ st Vona), Ferretti (1’ st Yabre); Guadagni, Alfieri, Morrone, Senigagliesi (16’ st Giampaolo); Sbaffo, Paudice (16’ st Marilungo). A disp. Amadio, Quacquarelli, Somma. All. Pagliari.

Arbitro: Gandino di Alessandria.

Reti: 39’ Diakite; 44’ st aut. Liviero

Note: ammoniti Lora, Longobardi, Vona, Lisai, Ferrante, Gianola per gioco falloso. Angoli: 5-2 per la Torres. Recupero tempo: pt 2’; st 5’.

Si salva al penultimo minuto di gioco e ottiene un buon pareggio in Sardegna la Recanatese che, contro la Torres, era andata in svantaggio nel primo tempo, ma è stata capace di non arrendersi sino alla fine. È un punto prezioso, perché consente di mantenere l’imbattibilità nel girone di ritorno e di compiere un altro piccolo passo fuori dalla zona playout. In avvio, mister Pagliari schiera il consueto 4-4-2: ci sono Longobardi e Ferretti sulle fasce, Ferrante e Marafini centrali, mentre il poker di centrocampo è composto da Guadagni e Senigagliesi esterni e Alfieri e Morrone interni. Attacco con la coppia formata da Sbaffo e Paudice.

L’avvio è favorevole alla formazione di casa, che già al 4’ si rende pericolosa con Masala: conclusione da distanza ravvicinata e grande risposta da parte di Fallani. Cinque minuti dopo, ancora Torres: cross di Gianola, Scappini riceve palla e colpisce verso la porta, incontrando però il muro del suo compagno Diakite. Al 19’, è ancora Fallani a respingere una insidiosa conclusione di Lisai, mentre la prima azione della Recanatese arriva al 27’, con Guadagni che mette i brividi a Salvato. È una partita intensa, che le squadre giocano a viso aperto: qualcosa di più lo mette la Torres, che infatti al 39’ si porta in vantaggio grazie a Diakite, abile a sfruttare al meglio una spizzata di testa da parte di Scappini.

Nella ripresa, la Recanatese prova a rispondere, anche se con poca precisione: è Morrone al 21’ a mandare la sfera di poco a lato, poi la Torres a poco a poco arretra e gli ospiti allora riescono a rendersi più pericolosi. A un minuto dal termine del tempo regolamentare – con la Recanatese in dieci a causa dell’infortunio di Sbaffo – in un contrasto con Marilungo, Liviero ha la peggio e tocca il pallone dentro la propria porta. Ecco così che il match va sull’1-1 e nulla può Scotto nel finale con il suo colpo di testa: la sfera finisce fuori.