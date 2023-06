La Reggiana riparte dal tecnico Nesta: subito 5 rinnovi

La Reggiana dopo l’arrivo in panchina di Nesta si prepara alla prossima sessione di mercato che consentirà al club di provare ad allestire un organico in grado di competere nella lotta per il mantenimento della categoria. Con un comunicato ufficiale il club ha sancito il rinnovo contrattuale a cinque dei protagonisti del ritorno in B. Si tratta del capitano Rozzio, pronto a difendere la maglia granata per l’ottavo anno consecutivo, Guglielmotti, Luciani, Libutti e Muroni. Saranno invece ben otto a lasciare il capoluogo in cui è nato il tricolore. Si chiudono qui le esperienze di Rossi, Venturi, Rosafio, Laezza, Cremonesi, Sciaudone, Voltolini e Marconi. Intanto il Pisa, alla ricerca di un nuovo tecnico dopo la separazione con D’Angelo, avrebbe messo nel mirino l’ex Samp Stankovic. La Ternana invece nelle ultime ore avrebbe virato su Alvini. Le Fere non eserciteranno il riscatto previsto per gli ex bianconeri Cassata, Favilli (Genoa) e Coulibaly (Salernitana).