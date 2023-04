La Reggina in tribunale presenta il piano ristrutturazione debiti

La Reggina ha presentato il piano di ristrutturazione dei debiti presso il tribunale di Reggio Calabria. La mossa operata dal club di Saladini va ad esprimere la capacità della società di essere nelle condizioni di poter liquidare le passività attraverso le fideiussioni presentate a garanzia, nel pieno rispetto delle normative vigenti. Con questo passaggio cruciale il club amaranto potrebbe finalmente mettere la parola fine alla vicenda legata ai debiti pregressi all’atto dell’acquisizione del club dall’attuale proprietà. I calabresi inoltre venerdì hanno presentato un’istanza al Collegio di garanzia dello sport per la definizione di un cronoprogramma dei procedimenti disciplinari relativi alla società stessa. Questo per fare sì che tali procedimenti possano essere definiti prima della fine del torneo di serie B, in applicazione dei principi del giusto processo, della effettività della tutela giurisdizionale e della regolarità dei campionati sportivi.