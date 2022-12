La ricetta di Valentini per l’Ascoli "Mercato chirurgico con più giovani Mi piacerebbe riprendere Tsadjout"

Ascoli si prepara a salutare ufficialmente il suo 2022. Un’annata che ha visto i bianconeri chiudere la passata stagione con l’esperienza playoff per poi ripartire col piglio giusto. Non è stato possibile chiudere in bellezza contro la Reggina ma il bilancio del direttore sportivo Marco Valentini è assolutamente positivo.

Dispiace non aver regalato ai tifosi l’ultima gioia dell’anno?

"È ovvio che c’è rammarico. Se però guardiamo tutto il 2022 possiamo dire che è stata un’annata positiva. Forse una delle migliori dell’Ascoli negli ultimi 7-8 anni. E questo ci deve rendere tutti orgogliosi. Siamo noni ad un punto dall’ottava. L’anno scorso in questo periodo eravamo nella stessa posizione. Nell’ultima estate abbiamo venduto facendo cassa. Siamo una squadra che gioca mediamente con 4-5 under, cosa che l’anno scorso non avveniva. Chiaramente bisogna migliorare. Quando sono arrivato mi era stato chiesto di ringiovanire la squadra, sistemare le situazioni pregresse e fare buoni campionati. Dobbiamo restare agganciati al treno dei migliori. E siamo lì".

L’ultimo dato sugli spettatori conferma le ottime risposte di pubblico...

"Mi piace che si è ricreato quell’entusiasmo che mancava. Penso alla prima partita in casa con la Ternana. Con la Reggina c’è stata l’ennesima testimonianza. Dispiace non aver ripagato col risultato e con una prestazione degna. Sull’andamento interno non dobbiamo guardare solo i numeri. Le caratteristiche dei nostri giocatori vengono espresse meglio quando bisogna strappare e ripartire. Le mura amiche sono una risorsa e questo è un trend che va invertito".

Recentemente si è parlato molto di Buchel. Cos’è accaduto?

"Con Buchel non ci sono mai state problematiche. Il giocatore è stato fermo più di un mese per una fascite plantare, poi ha avuto l’influenza. L’allenatore non ha preclusioni per nessuno. Spetta ai calciatori metterlo in difficoltà. Durante la sua assenza la squadra aveva trovato un equilibrio. Il posto va conquistato. Non ho mai chiamato Buchel o il suo entourage per chiedergli di trovarsi una nuova sistemazione. Vogliamo rivedere quel giocatore che è stato il perno della squadra. Non abbiamo intenzione di cederlo a meno che non sia lui a chiederlo".

La corsia di destra è stato uno dei punti deboli dell’andata. È d’accordo?

"Falzerano è un giocatore al quale sono state date delle opportunità. Sappiamo entrambi che non sta rendendo al meglio. Di Donati sono super soddisfatto, è una certezza nonostante la giovane età. Su quella fascia dovremo fare un’uscita, siamo tanti. Non faremo stravolgimenti nel mercato. Saremo chirurgici con qualche uscita e l’entrata solo di profili che possano farci fare un salto diqualità".

A fine stagione scadrà il contratto di Leali, state affrontando la questione?

"Leali è uno dei migliori portieri della B. Non averlo per tre mesi ha pesato. Dobbiamo ringraziare Guarna perché per lui non era facile. A Leali è stato fatta un’offerta di rinnovo prima dell’infortunio. Dieci giorni fa ho avvicinato il suo entourage e preferiscono aspettare ancora un po’. Non ho dubbi sulla sua professionalità".

Gli altri rinnovi?

"Anche a Dionisi è stata fatta un’offerta la scorsa estate e ha voluto prendere tempo. Forse ne riparleremo a giugno. Non escludo che ci si possa tornare prima. Avevamo iniziato con Quaranta e Collocolo. A breve rinnoveremo automaticamente i vincoli con Botteghin, Falasco ed Eramo. Per tutti e tre scatterà l’opzione per ulteriore anno al raggiungimento di un certo numero di presenze".

Obiettivi per l’attacco: Coda e Tsadjout sono finiti nel mirino?

"Coda non fa soltanto al caso dell’Ascoli. Fare nomi è prematuro, ma se prenderemo qualcuno sarà per mantenere se non migliorare il livello. Coda è un giocatore top, sarei un folle a dire che non mi piace. Ad oggi non c’è una trattativa. Tsadjout mi è sempre piaciuto. Qualora la Cremonese decidesse di farlo partire sicuramente ci proveremo".

Quali sono i possibili partenti?

"Salvi e Fontana sono stati poco impiegati. Analizzeremo la possibilità di mandarli a giocare altrove. Ci dispiace per Bidaoui. È stato il più penalizzato dal cambio modulo. Faremo delle valutazioni con il suo entourage. Per Iliev c’è una trattativa con una squadra bulgara. Baumann ha molte richieste. Su Fabbrini credo sia anche suo interesse trovare una squadra".

Massimiliano Mariotti